Понад 70% білорусів проти Росії та війни в Україні – Зеленський

Білоруси активно чинять опір проти домінування РФ.

Понад 70% населення Білорусі сьогодні проти Росії, засмучені війною та підтримують Україну. Про це розповів італійським журналістам президент України Володимир Зеленський, інформує ZN.ua.

Понад 70% білорусів проти Росії та війни в Україні – Зеленський
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За його словами, Росія намагається контролювати Білорусь, проте білоруси активно чинять опір і мають потенціал залишитися незалежним суспільством.

"Я не вважаю, що Білорусь - це Росія. Росія робить усе, щоб зробити з Білорусі Росію. Навіть не так... щоб зробити частиною Росії, щоб там усім керувати, - зазначив Зеленський, інформує його пресслужба.

Президент вважає, що білорусам складно, проте вони борються проти інформаційної пропаганди.

"Це складно, коли тобі по телебаченню, в інтернеті та газетах кажуть, що Росія твій брат, а Україна ворог, складно жити в цьому наративі. Але вони борються, і я вважаю, що суспільство Білорусі залишиться незалежним. Це складно, це теж війна. У них немає жертв, але є загублені люди, яким промили мізки. Це війна за незалежність, свободу вибору. Вони розуміють, що вони можуть бути наступними. Вони, Молдова чи балтійські держави - хто наступний", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, у суботу, 13 травня, президент України провів в Італії перемовини з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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