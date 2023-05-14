Понад 70% білорусів проти Росії та війни в Україні – Зеленський
Білоруси активно чинять опір проти домінування РФ.
Понад 70% населення Білорусі сьогодні проти Росії, засмучені війною та підтримують Україну. Про це розповів італійським журналістам президент України Володимир Зеленський, інформує
За його словами, Росія намагається контролювати Білорусь, проте білоруси активно чинять опір і мають потенціал залишитися незалежним суспільством.
"Я не вважаю, що Білорусь - це Росія. Росія робить усе, щоб зробити з Білорусі Росію. Навіть не так... щоб зробити частиною Росії, щоб там усім керувати, - зазначив Зеленський, інформує його
Президент вважає, що білорусам складно, проте вони борються проти інформаційної пропаганди.
"Це складно, коли тобі по телебаченню, в інтернеті та газетах кажуть, що Росія твій брат, а Україна ворог, складно жити в цьому наративі. Але вони борються, і я вважаю, що суспільство Білорусі залишиться незалежним. Це складно, це теж війна. У них немає жертв, але є загублені люди, яким промили мізки. Це війна за незалежність, свободу вибору. Вони розуміють, що вони можуть бути наступними. Вони, Молдова чи балтійські держави - хто наступний", - зауважив Зеленський.
Нагадаємо, у суботу, 13 травня, президент України провів в Італії перемовини з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.