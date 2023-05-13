Під час удару по Луганську зазнав поранень депутат Госдуми РФ Водолацький

Перебував він там, звісно, як загарбник.

Під час удару по Луганську у п’ятницю 12 травня, зазнав поранень депутат Госдуми РФ від партії "Єдіная Рассія" Віктор Водолацький. Про це повідомляють Telegram-канали захопленого Луганська та російські медіа.

Під час удару по Луганську зазнав поранень депутат Госдуми РФ Водолацький
© Соцмережі

"Депутата Госдуми Водолацького поранено внаслідок удару по Луганську", – повідомило російське видання РИА Новости.

У мережі також публікують відео, як Водолацького з подряпинами на чолі виводять з місця удару. На фоні видно рештки якоїсь зруйнованої будівлі. Про характер його поранень не повідомляють, але, судячи з відео, нічого серйозного.

Аби додати історії драматичності, окупаційна влада, зокрема глава так званого територіального псевдодержавного утворення "ЛНР" Геннадій Пасічник, також повідомили, нібито під час обстрілу постраждали шестеро дітей, двох з яких госпіталізовано.

Жодних доказів про поранення дітей не надали, а сама інформація дуже підозріла з огляду на те, що самі ж окупанти ще вдень повідомляли, що під ударом опинилося підприємство з виготовлення полімерних виробів Poly-Pack, а саме нібито "порожні цехи" та адмінбудівлі підприємства.

Віктор Водолацький з самого початку активно підтримує агресію Росії проти України і через це перебуває під санкціями США, Єворосоюзу та Великої Британії. Зокрема Водолацький ініціював так званий референдум про приєднання “ЛНР” до Росії у вересні минулого року.

У квітні СБУ заочно повідомила Водолацькому про підозру за ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та тимчасової окупації її території, глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, з використанням засобів масової інформації).


Юлія Лавришин, ZN.ua





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