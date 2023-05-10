Події в Україні мають значення для розрахунків Китаю щодо Тайваню – Столтенберг

"Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай бере до уваги перемоги України для подальших планів щодо Тайваню. Про це повідомляє CNN, інформує ZN.ua.

Події в Україні мають значення для розрахунків Китаю щодо Тайваню – Столтенберг
© Офіс президента України

"Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для Європи", – зазначив очільник Альянсу.

За його словами, "безпека має глобальний характер".

"Пекін уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, за ціною, яку платить президент Путін, а також потенційними вигодами. Тож те, що відбувається в Україні, насправді має значення для розрахунків Китаю щодо, наприклад, Тайваню", – додав він.

Раніше віцепрем’єр Канади Христя Фріланд вважає, що перемога Росії в Україні додасть сміливості Китаю у його потенційній агресії. Вона додала, що поразка Росії покаже всім диктаторам світу, що "демократія готова захищатися і врешті-решт здатна перемогти".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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