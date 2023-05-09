Україна має те, що їй потрібно для успішного повернення територій — Блінкен

В США наголосили, що надаватимуть підтримку і надалі.

Україна має ресурси, необхідні для повернення в очікуваному контрнаступі своїх територій, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує ZN.ua .

© Facebook/U.S. Department of State

«У них є те, що їм потрібно, щоб продовжувати успішно повертати території, які Росія силою захопила протягом останніх 14 місяців», — сказав Блінкен на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі.

За його словами, йдеться не лише про зброю, але і про навчання. Проведені вишколи військовослужбовців-захисників України є гарантією того, що вони зможуть підтримувати системи, які надають партнери по антипутінській коаліції.

«І, звичайно, важливо, щоб вони мали правильні плани для досягнення успіху», — додав Блінкен.