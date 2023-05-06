Байден пояснив американцям, чому вони знову повинні проголосувати за нього

Він зауважив, що не можна допустити перемоги Трампа наступного року.

Чинний президент США Джо Байден у віці 80 років заявив, що буде балотуватися на другий термін. Він вважає, що його поважний вік не стане на заваді його переобранню у 2024-му, про що і розповів під час інтерв'ю MSNBC.

Байден пояснив американцям, чому вони знову повинні проголосувати за нього
© Mandel Ngan/AFP

Ведуча телеканалу під час спілкування з президентом відзначила, що з керівників 500 найбільших компаній у списку Fortune жоден не має такого віку, як Байден. Тож вона запитала у президента, чому він "є саме тим, кого американці мають обрати на найбільш відповідальну посаду у світі" наступного року. Адже на момент виборів йому виповниться вже 82, інформує ZN.ua.

"Тому що я став достобіса мудрим і знаю більше, ніж значна частка людей. Я більш досвідчений, ніж будь-хто, хто балотувався на цю посаду, і вважаю, що довів: я і чесний, і дієвий", – підкреслив американський президент, додаючи, що "не можна допустити перемоги тієї ж людини, що була президентом чотири роки тому", тобто Дональда Трампа.

Байден зауважив, що від свого попередника відрізняється "усім".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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