Росіяни воюють не так, як хочуть а так, як можуть – Міноборони

Ганна Маляр каже, що насправді ворог не змінює свою тактику

Росіяни не змінюють свою тактику, вони просто діють відповідно до тих можливостей, які мають. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує ZN.ua .

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«Якщо загалом дивитися на динаміку дій Росії і війни в цілому, то ніякої зміни тактики немає, - каже Маляр, - Росія діє за мірою своїх можливостей».

Заступниця міністра оборони зазначає, що зараз окупанти налагоджують виробництво певних видів озброєння, продовжують проводити випробовування нових його зразків.

«Те, що нам може здаватися якоюсь зміною тактики, це насправді хід війни відповідно до їхніх можливостей», - пояснює Ганна Маляр. - «Збільшуються можливості, вони щось роблять, зменшуються - вони щось ставлять на паузу».

При цьому масовані атаки початку тижня військові з високою ймовірністю розцінюють, як перевірку і розвідку можливостей нашої ППО.