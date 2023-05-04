У США оголосили новий пакет військової підтримки для України

У Сполучених Штатах констатували, що це вже 37-й пакет оборонної допомоги нашій державі, виділений у межах повноважень президента.

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У Пентагоні оголосили новий пакет оборонної підтримки України на суму 300 мільйонів доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Міноборони США , інформує ZN.ua .

У заяві зазначається, що новий пакет військової допомоги США виділяється указом президента зі складів Пентагону і містить, серед іншого, додаткові боєприпаси для наданих США систем HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди, а також протитанкові засоби, які Україна використовує для протидії неспровокованій російській агресії.

Водночас, військова допомога містить протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові ракетні комплекси AT-4 та Carl Gustaf і вперше – некеровані авіаційні ракети Hydra-70, стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, вантажівки й причепи для перевезення важкої техніки.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами з метою надання Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", – повідомляють у оборонному відомстві Сполучених Штатів.

Це вже 37-й пакет допомоги від Пентагону для України з початку війни в лютому 2022 року, а загальний обсяг американської військової допомоги становить близько 36 мільярдів доларів.