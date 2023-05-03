Ще одна країна вимагатиме від Росії репарацій
Щоправда, за Другу світову війну.
Росія може отримати несподіваний результат свого правонаступництва Радянського Союзу – Польща заявила про намір вимагати репарації від РФ за Другу світову війну. Про це пише
Як заявив голова бюро міжнародної політики канцелярії польського президента Марчін Пшидач, Польща готова вимагати репарацій від Росії за завдану під час Другої світової війни збитки. Варшава звернеться з цього питання до Москви після того, як досягне репарацій від Німеччини.
«Ми ставимося до Берліна та Москви по-різному. Ми вважаємо, що можемо розпочати діалог із Берліном, але з [президентом РФ Володимиром] Путіним — це інша цивілізація. Як тільки буде досягнуто успіху з Німеччиною, наступним кроком може стати початок такої дискусії з іншим гнобителем», — сказав Пшидач в інтерв'ю FT.
Нагадаємо, у вересні 2022 року польський сейм ухвалив резолюцію про виплату репарацій і закликав Німеччину «беззастережно взяти на себе політичну, історичну, юридичну та фінансову відповідальність за всю шкоду, заподіяну Польщі та її громадянам» у результаті Другої світової війни.
Після цього Польща надіслала Німеччині ноту про репарації і зажадала від Берліна 6,2 трлн злотих, або близько 1,3 трлн доларів.