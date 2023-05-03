Ще одна країна вимагатиме від Росії репарацій

Щоправда, за Другу світову війну.

Росія може отримати несподіваний результат свого правонаступництва Радянського Союзу – Польща заявила про намір вимагати репарації від РФ за Другу світову війну. Про це пише Financial Times , інформує ZN.ua .

Як заявив голова бюро міжнародної політики канцелярії польського президента Марчін Пшидач, Польща готова вимагати репарацій від Росії за завдану під час Другої світової війни збитки. Варшава звернеться з цього питання до Москви після того, як досягне репарацій від Німеччини.

«Ми ставимося до Берліна та Москви по-різному. Ми вважаємо, що можемо розпочати діалог із Берліном, але з [президентом РФ Володимиром] Путіним — це інша цивілізація. Як тільки буде досягнуто успіху з Німеччиною, наступним кроком може стати початок такої дискусії з іншим гнобителем», — сказав Пшидач в інтерв'ю FT.

Нагадаємо, у вересні 2022 року польський сейм ухвалив резолюцію про виплату репарацій і закликав Німеччину «беззастережно взяти на себе політичну, історичну, юридичну та фінансову відповідальність за всю шкоду, заподіяну Польщі та її громадянам» у результаті Другої світової війни.

Після цього Польща надіслала Німеччині ноту про репарації і зажадала від Берліна 6,2 трлн злотих, або близько 1,3 трлн доларів.