Ще одна країна вимагатиме від Росії репарацій

Щоправда, за Другу світову війну.

Росія може отримати несподіваний результат свого правонаступництва Радянського Союзу – Польща заявила про намір вимагати репарації від РФ за Другу світову війну. Про це пише Financial Times, інформує ZN.ua.

Як заявив голова бюро міжнародної політики канцелярії польського президента Марчін Пшидач, Польща готова вимагати репарацій від Росії за завдану під час Другої світової війни збитки. Варшава звернеться з цього питання до Москви після того, як досягне репарацій від Німеччини.

«Ми ставимося до Берліна та Москви по-різному. Ми вважаємо, що можемо розпочати діалог із Берліном, але з [президентом РФ Володимиром] Путіним — це інша цивілізація. Як тільки буде досягнуто успіху з Німеччиною, наступним кроком може стати початок такої дискусії з іншим гнобителем», — сказав Пшидач в інтерв'ю FT.

Нагадаємо, у вересні 2022 року польський сейм ухвалив резолюцію про виплату репарацій і закликав Німеччину «беззастережно взяти на себе політичну, історичну, юридичну та фінансову відповідальність за всю шкоду, заподіяну Польщі та її громадянам» у результаті Другої світової війни.

Після цього Польща надіслала Німеччині ноту про репарації і зажадала від Берліна 6,2 трлн злотих, або близько 1,3 трлн доларів.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
Ексдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривеньЕксдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривень
Блок рекламы


Похожие новости
Україна, Бельгія та Нідерланди підписали спільну декларацію: в ОП розповіли деталіУкраїна, Бельгія та Нідерланди підписали спільну декларацію: в ОП розповіли деталі
Всі мотиви насправді на користь Росії – джерело в міноборони Британії про атаку на КремльВсі мотиви насправді на користь Росії – джерело в міноборони Британії про атаку на Кремль
Рада Безпеки ООН не здатна виконувати те, заради чого була створена – Україна в ООНРада Безпеки ООН не здатна виконувати те, заради чого була створена – Україна в ООН
У Росії за останні дві доби спалахнуло вже третє нафтове підприємство, цього разу у Ростовській областіУ Росії за останні дві доби спалахнуло вже третє нафтове підприємство, цього разу у Ростовській області
ГУР МО: Затримання у Росії "агентів Буданова" — брехняГУР МО: Затримання у Росії "агентів Буданова" — брехня
Поблизу Кримського мосту палає нафтобаза, але цього разу на території Росії: що відомоПоблизу Кримського мосту палає нафтобаза, але цього разу на території Росії: що відомо
"Репортери без кордонів": Україна піднялася у світовому рейтингу свободи преси, а Росії знову впала"Репортери без кордонів": Україна піднялася у світовому рейтингу свободи преси, а Росії знову впала
Україна звільнить Крим без бою — РезніковУкраїна звільнить Крим без бою — Резніков
В Росії суд відмовив у депортації українців, яких мали б вислати з РФВ Росії суд відмовив у депортації українців, яких мали б вислати з РФ
РосЗМІ поцікавилися, чи не бояться США ескалації через вибухи у Криму та у Росії. У Держдепі відповіли: агресор — виРосЗМІ поцікавилися, чи не бояться США ескалації через вибухи у Криму та у Росії. У Держдепі відповіли: агресор — ви
Последние новости
Подгружаем последние новости