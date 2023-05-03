Україна звільнить Крим без бою — Резніков

У Києві досі розглядають військово-політичний шлях деокупації півострова.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна має можливість повернути собі тимчасово анексований Крим без бою. Під час інтерв'ю The Atlantic він зауважив, що Київ не розглядає суто військову можливість здійснення контрнаступу, там говорять про військово-політичний шлях звільнення АР.

"Після того, як вони (росіяни - ред.) перекриють дороги, залізниці та водні шляхи до півострова та націляться на військову інфраструктуру за допомогою безпілотників, можна припустити, що багато російських жителів, особливо нещодавніх іммігрантів, переконаються, що їм було б краще жити в іншому місці", - пояснює глава МОУ.

Він зауважив, що деякі росіяни вже втекли з півострова після вибухів на незаконно зведеному Кримському мосту.

"Крим ми візьмемо без бою", — сказав Резніков.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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