Україна звільнить Крим без бою — Резніков
У Києві досі розглядають військово-політичний шлях деокупації півострова.
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна має можливість повернути собі тимчасово анексований Крим без бою. Під час інтерв'ю
"Після того, як вони (росіяни - ред.) перекриють дороги, залізниці та водні шляхи до півострова та націляться на військову інфраструктуру за допомогою безпілотників, можна припустити, що багато російських жителів, особливо нещодавніх іммігрантів, переконаються, що їм було б краще жити в іншому місці", - пояснює глава МОУ.
Він зауважив, що деякі росіяни вже втекли з півострова після вибухів на незаконно зведеному Кримському мосту.
"Крим ми візьмемо без бою", — сказав Резніков.