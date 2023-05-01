Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?

Час зробити цей крок, додав він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відзначив, що за рік повномасштабної війни, протягом якого Україні партнери постачали танки, артилерію, РСЗВ та далекобійні ракети, всі ці надходження призводили лише до посилення стримування ворога - ескалації не було. Тож у своєму мікроблозі у Twitter він запропонував нарешті перевірити, яким буде ефект від відправки нам винищувачі четвертого покоління F-16, інформує ZN.ua.

Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
© Lockheed Martin

"Типи озброєнь, які, як нам казали, "спровокують ескалацію Росії" у разі їх постачання в Україну, але так і не спровокували: артилерія, РСЗВ, ППО, танки, ракети дальньої дії, – написав міністр. - F-16 теж не спровокують. Передача Україні F-16 скоріше стримуватиме Росію, ніж "провокуватиме" її. Час зробити цей крок".

Types of weapons that, we were told, would ‘provoke Russia to escalate’ if supplied to Ukraine but never did:

Artillery
MLRS
Air Defense
Tanks
Long-range missiles

F-16s will not either. Giving Ukraine F-16s will deter Russia rather than ‘provoke’ it. Time to take this step.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 27, 2023


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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