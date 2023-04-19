Україна отримала системи ППО Patriot від трьох країн — Павлюк

Ці ЗРК захистять Україну від ударів російських ракет та безпілотників.

Системи протиповітряної оборони Patriot прибули до України від США , Нідерландів та Німеччини, заявив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.

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"Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА. Дякуємо нашим партнерам за суттєве підсилення протиповітряної оборони України", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua .