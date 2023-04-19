Україна отримала системи ППО Patriot від трьох країн — Павлюк
Ці ЗРК захистять Україну від ударів російських ракет та безпілотників.
Системи протиповітряної оборони Patriot прибули до України від США, Нідерландів та Німеччини, заявив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк у
"Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА. Дякуємо нашим партнерам за суттєве підсилення протиповітряної оборони України", - йдеться в повідомленні, інформує
Комплекси Patriot розроблені компанією Raytheon. Вони вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії. Його роль – захищати від повітряних та ракетних загроз у складі інтегрованої системи ППО. Залежно від модифікації цей комплекс ППО здатний прикривати радіус 100 км, а балістичні ракети – збивати в зоні 15-20 км.