Україна отримала системи ППО Patriot від трьох країн — Павлюк

Ці ЗРК захистять Україну від ударів російських ракет та безпілотників.

Системи протиповітряної оборони Patriot прибули до України від США, Нідерландів та Німеччини, заявив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.

Україна отримала системи ППО Patriot від трьох країн — Павлюк
© Офіційний сайт НАТО

"Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА. Дякуємо нашим партнерам за суттєве підсилення протиповітряної оборони України", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua.

Комплекси Patriot розроблені компанією Raytheon. Вони вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії. Його роль – захищати від повітряних та ракетних загроз у складі інтегрованої системи ППО. Залежно від модифікації цей комплекс ППО здатний прикривати радіус 100 км, а балістичні ракети – збивати в зоні 15-20 км.


Анна Конюченко, ZN.ua





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