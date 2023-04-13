Глава МЗС Китаю закливав "усі сторони" війни в Україні створити умови для переговорів

Сам же Пекін хоче далі відігравати "конструктивну роль".

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган вважає, що не існує єдиного ідеального шляху завершення війни Росії проти України, яку сам називає "кризою". На зустрічі з російським колегою Сєргєєм Лавровим він закликав "усі сторони почати з себе" – забезпечити взаємну довіру й створити умови для мирних переговорів, про що йдеться у відповідній заяві на сайті китайського МЗС, інформує ZN.ua .

© Pixabay

Цінь Ган також запевнив, що Пекін нібито буде далі відігравати "конструктивну роль" у просуванні політичного варіанту врегулювання бойових дій та відновлення діалогу.

Як пишуть у міністерстві, Лавров позитивно оцінив позицію КНР та сказав, що "для складних питань треба шукати системні рішення".

Глави МЗС обох країн також висловили готовність щодо подальшого поглиблення співпраці в багатьох сферах для реалізації березневих домовленостей президента КНР Сі Цзіньпіна і глави РФ Владіміра Путіна на зустрічі в Москві. Цінь Ган назвав ту поїздку китайського лідера успішною і результативною, закликавши Росію дотримуватися визначених тоді орієнтирів.

"Сі Цзіньпін висунув низку важливих ініціатив і концепцій для сприяння спільній побудові міцного миру, загальної безпеки та процвітання, відкритості, інклюзивності, чистоти і краси, а також збору найбільшого спільного дільника консенсусу всіх сторін для спільної справи", – йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Китаю.