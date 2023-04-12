У Міноборони закликали не поширювати відео страти українського військового та не робити припущень щодо його особи

Зараз з цим відео вже працюють експерти, його повинні переглянути також прокурори та Міжнародний суд.

Хоча президент України Володимир Зеленський виступив сьогодні зі зверненням, в якому заявив, що відео страти українського військового повинен побачити увесь світ, позаяк це відео того, якою є справжня Росія, в Міноборони закликають українців не поширювати його в соціальних мережах та не робити публічних припущень щодо особи загиблого. Заступниця очільника МО Ганна Маляр на своїй сторінці у Telegram пояснила, в чому річ, інформує ZN.ua .

© Ганна Маляр / Facebook

"Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти — ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків, - пояснює Маляр. - Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його.

Ми закликаємо зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів. Тепер, коли вже всі побачили - це повинні дивитись прокурори і Міжнародний суд".

Компетентні українські спецслужби покадрово вивчають відео, наголошують в Міноборони. Важливо ідентифікувати як особу загиблого, так і тих, хто вчинив цей воєнний злочин. Для цього МОУ від ночі співпрацює з силовими відомствами та іншими спецслужбами.

Маляр пояснює, що ворог публікує такі відео, бо хоче залякати громадян України.

"Хоче зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь – нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору", - додала Маляр.