Новостей.COM ⇒
2023-04-11
Європа та Китай мають спільно взаємодіяти заради припинення війни в Україні – Мінекономіки Іспанії
У відомстві наголосили, що фрагментація глобального ринку внаслідок війни "буде програшною для всіх".
Міністерка економіки Іспанії Надя Кальвіно вважає, що Китай має відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни в Україні. Про це
© pixabay/efraimstochter
За словами Кальвіно, Європа не може просто відвернутися від Китаю і намагатися ігнорувати його.
"У нас є спільна зацікавленість, я думаю, в тому, щоб вони конструктивно взаємодіяли, щоб якомога швидше покласти край війні в Україні", – зазначила іспанський урядовець
Вона додала, що фрагментація глобального ринку внаслідок війни "буде програшною для всіх".
Михайло Яровенко, ZN.ua