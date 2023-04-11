Європа та Китай мають спільно взаємодіяти заради припинення війни в Україні – Мінекономіки Іспанії

У відомстві наголосили, що фрагментація глобального ринку внаслідок війни "буде програшною для всіх".

Міністерка економіки Іспанії Надя Кальвіно вважає, що Китай має відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни в Україні. Про це повідомляє Sky News, інформує ZN.ua .

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За словами Кальвіно, Європа не може просто відвернутися від Китаю і намагатися ігнорувати його.

"У нас є спільна зацікавленість, я думаю, в тому, щоб вони конструктивно взаємодіяли, щоб якомога швидше покласти край війні в Україні", – зазначила іспанський урядовець

Вона додала, що фрагментація глобального ринку внаслідок війни "буде програшною для всіх".