Румунія збирається закупити 54 танки Abrams

Частина техніки буде передана з запасів армії США.

Міноборони Румунії направило до парламенту країни запит на затвердження контракту про закупівлю 54 танків Abrams. Про це повідомляє румунське ЗМІ G4Media , інформує ZN.ua .

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Угода передбачатиме закупівлю 54 танків версії M1A2. При цьому 12 із цих машин будуть доставлені з запасів армії США . Вартість угоди – 100 млн євро, вона включає також купівлю боєприпасів та тренажерів.

Терміни виконання угоди наразі поки не уточняються. В той же час відомо, що контракт є частиною програми переозброєння армії Румунії, яка розрахована до 2040 року. У зверненні міноборони до парламенту Румунії йдеться про те, що ця закупівля – перший етап у рамках програми. Закупівлю реалізують через міжурядову угоду G2G, а не через прямий контракт з виробником.

На даний момент основу румунських бронетанкових військ складають танки Т-55, розроблені в 50-х роках 20-го століття. Частина з них була модернізована до версії TR-85M1, що передбачає оновлення засобів спостереження та наведення на ціль.