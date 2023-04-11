Румунія збирається закупити 54 танки Abrams
Частина техніки буде передана з запасів армії США.
Міноборони Румунії направило до парламенту країни запит на затвердження контракту про закупівлю 54 танків Abrams. Про це повідомляє румунське ЗМІ
Угода передбачатиме закупівлю 54 танків версії M1A2. При цьому 12 із цих машин будуть доставлені з запасів армії США. Вартість угоди – 100 млн євро, вона включає також купівлю боєприпасів та тренажерів.
Терміни виконання угоди наразі поки не уточняються. В той же час відомо, що контракт є частиною програми переозброєння армії Румунії, яка розрахована до 2040 року. У зверненні міноборони до парламенту Румунії йдеться про те, що ця закупівля – перший етап у рамках програми. Закупівлю реалізують через міжурядову угоду G2G, а не через прямий контракт з виробником.
На даний момент основу румунських бронетанкових військ складають танки Т-55, розроблені в 50-х роках 20-го століття. Частина з них була модернізована до версії TR-85M1, що передбачає оновлення засобів спостереження та наведення на ціль.