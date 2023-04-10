Це не допоможе, але нехай до землі звикають – у ЗСУ оцінили кримські окопи загарбників
Українські військові знають про кілька ліній ворожої оборони, але це їх не лякає
Рекордний 70-кілометровий окоп і так звані «зуби дракона» не допоможуть росіянам втримати Крим. Про це в ефірі «Радіо Донбас.Реалії»
«Хоча їм це не допоможе, але нехай до землі звикають», – покепкувала із марних зусиль окупантів Гуменюк.
За її словами, ліній оборони у військ РФ є декілька, але ця інформація, про яку українській стороні відомо, не розголошується. Ворог не повинен знати, що саме нам відомо про його оборону.
«Якщо ми оголосимо, про скільки ліній оборони ворога знаємо, то він може змінити тактику. Нам це не на руку», – пояснила Наталія Гуменюк.
Тим часом супутникові знімки свідчать, що російські війська продовжують зводити нові укріплення і рити окопи на півночі Криму, посилено захищають військові та стратегічні об’єкти на окупованому півострові. Також, за даними Генштабу ЗСУ, у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, армія РФ також продовжує здійснювати інженерне облаштування місцевості.