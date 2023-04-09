Затримка в постачанні Україні важливої зброї дорівнює підтримці її поразки – глава МЗС Естонії

На думку Рейнсалу, деякі країни досі не переключилися з допомоги Києву в тому, щоб “не програти”, на підтримку в перемозі.

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Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу не задоволений обсягами й темпами постачання Україні військової допомоги з боку західних партнерів. Затягування з передачею нашим захисникам ключових озброєнь можна прирівняти до підтримки рішення щодо програшу України на полі бою в протистоянні російській агресії, заявив дипломат у інтерв’ю Kyiv Independent , інформує ZN.ua .

"Якщо ви не відправляєте гаубиці, це означає, що ви підписуєте рішення про поразку України на землі. Зараз, це також стосується танків і, можливо, F-16, тому що зараз Росія має перевагу в повітрі, це проблема", – наголосив Рейнсалу.

За його словами, деякі країни світу досі допомагають Україні "уникнути поразки", а не "перемогти". Партнери продовжують вести довгі дискусії про те, яку зброю можуть дати, не спровокувавши "ескалації чи роздратування Росії", зокрема в питаннях передачі винищувачів F-16 і ракет вищої дальності.

Естонський дипломат переконаний, що неправильно боятися ескалації в питанні підтримки Києва, оскільки Москва використовує всі засоби ураження без будь-яких застережень у прагненні отримати бажаного.

Він зазначив, що дотримується такої думки навіть попри те, що РФ "грається" з ядерними погрозами.

На думку Рейнсалу, російський президент Владімір Путін уже припустився "стратегічної" помилки, коли розраховував на швидке досягнення результатів на українській території. Тепер залишається довести автократу, що він помиляється і у своєму припущенні щодо потенційної крихкості єдності західних країн.

Як зазначив глава МЗС Естонії, Путін може вважати силу волі Заходу слабшою за своє здатність мобілізувати власні суспільство та державу. "У минулому було продемонстровано, що він виявився правим", – додав політик, маючи на увазі вторгнення агресора в Грузію в 2008 році та окупацію Донбасу й Криму в 2014-му.

"І якщо ми здамося, то світ спочатку втратить Україну та нашу гідність, а потім ми також втратимо себе – принаймні нашу безпеку чи безпеку нашого майбутнього покоління", – сказав Рейнсалу.