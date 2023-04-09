У МЗС висловили розчарування жестом Ватикану під час Хресної Ходи

У Папи не дослухались до аргументів української сторони.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на дії Ватикану, який під час Хресної Ходи учора, 7 квітня, залучив до процесії двох хлопчиків-підлітків: українця, який змушений був тікати від окупантів з рідного Маріуполя, та росіянина, чиї брат, батько та дід брали участь у загарбницькій війні Росії проти України та загинули, інформує ZN.ua.

У МЗС висловили розчарування жестом Ватикану під час Хресної Ходи
© Vatican News

Речник відомства Олег Ніколенко висловив розчарування з приводу того, що Святий Престол не дослухався до аргументів української сторони про образливий характер такого жесту і підкреслив, що цей крок прирівнює жертву до агресора.

«Намагання поставити знак рівності між Україною, яка страждає, та Росією, яка завдає страждань, не сприяє примиренню. Примирення може настати лише після української перемоги, покарання всіх російських злочинців, покаяння за завдані страждання та прохання пробачення перед українцями», — написав речник у Facebook додавши, що Україна, разом із тим, глибоко вдячні Папі Франциску за його турботу.

На переконання МЗС, спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид, та підриває принципи справедливості і загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства.

«Розраховуємо, що Святий Престол надалі буде дотримуватися підходу, який базуватиметься на глибинному розумінні справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні і встановлення справедливості», — наголосили у МЗС.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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