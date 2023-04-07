У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T

Він належить Італії, але в найближчий час оборонятиме небо над іншою країною.

На території Словаччини в рамках зміцнення східного флангу НАТО розгорнули італійський комплекс протиповітряної оборони SAMP/T. Про це повідомило об’єднане повітряне командування безпекового союзу на своєму сайті, інформує ZN.ua.

У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
© Википедия

“У березні Італія розгорнула свій SAMP/T у Словаччині. Тепер ця система пов’язана з оборонною архітектурою НАТО і захищає східний фланг. Це ще більше покращує оперативну сумісність і колективну оборону альянсу.”, – йдеться у повідомленні.

Командир оперативної групи SAMP/T підполковник Мікеле Веллуччі повідомив, що "оперативні зусилля дають чудову можливість посилити спільну інтеграцію й оперативну сумісність сил". Італійські військові обмінюються досвідом з колегами й працюють разом зі Словаччиною і НАТО як чудова команда.

Як відомо, SAMP/T – протиракетна система, яка призначена для захисту поля бою і важливих об’єктів. Наприклад, аеропортів і морських портів. Комплекс протидіє крилатим ракетам, пілотованим і безпілотним літальним апаратам, а також тактичним балістичним ракетам.

Розміщення цього комплексу у Словаччині може бути пов'язано з наданням Україні словацьких комплексів С-300 навесні 2022-го року - одразу після повномасштабного російського вторгнення.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналістВступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст
Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу БундсверуНідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу
Рада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС ЧехіїРада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС Чехії
Зловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідкаЗловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідка
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Блок рекламы


Похожие новости
Туречина розробить новітній зенітно-ракетний комплексТуречина розробить новітній зенітно-ракетний комплекс
Франція таємно передала Україні новітні протитанкові комплексиФранція таємно передала Україні новітні протитанкові комплекси
Білоруські військові отримали ракетний комплекс "Іскандер" – моніторингова групаБілоруські військові отримали ракетний комплекс "Іскандер" – моніторингова група
Українські військові знищили російський ракетний комплекс "Тор"Українські військові знищили російський ракетний комплекс "Тор"
Франція та Італія передадуть системи ППО SAMP/T-MAMBA навесніФранція та Італія передадуть системи ППО SAMP/T-MAMBA навесні
Сенатори США закликали Байдена надати Україні винищувачі F-16 та ракетні комплекси ATACMSСенатори США закликали Байдена надати Україні винищувачі F-16 та ракетні комплекси ATACMS
Україна отримає ЗРК Skynex: що може німецький комплексУкраїна отримає ЗРК Skynex: що може німецький комплекс
“Це вже намагалися робити з Гітлером”: у Словаччині різко розкритикували заклики до переговорів з Росією“Це вже намагалися робити з Гітлером”: у Словаччині різко розкритикували заклики до переговорів з Росією
Удар по Кривому Рогу: росіяни влучили у найбільший гірничо-металургійний комплекс країниУдар по Кривому Рогу: росіяни влучили у найбільший гірничо-металургійний комплекс країни
У Повітряних силах назвали літаки та комплекси, які необхідні Україні для захисту небаУ Повітряних силах назвали літаки та комплекси, які необхідні Україні для захисту неба
Последние новости
Подгружаем последние новости