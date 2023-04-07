У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T

Він належить Італії, але в найближчий час оборонятиме небо над іншою країною.

На території Словаччини в рамках зміцнення східного флангу НАТО розгорнули італійський комплекс протиповітряної оборони SAMP/T. Про це повідомило об’єднане повітряне командування безпекового союзу на своєму сайті , інформує ZN.ua .

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“У березні Італія розгорнула свій SAMP/T у Словаччині. Тепер ця система пов’язана з оборонною архітектурою НАТО і захищає східний фланг. Це ще більше покращує оперативну сумісність і колективну оборону альянсу.”, – йдеться у повідомленні.

Командир оперативної групи SAMP/T підполковник Мікеле Веллуччі повідомив, що "оперативні зусилля дають чудову можливість посилити спільну інтеграцію й оперативну сумісність сил". Італійські військові обмінюються досвідом з колегами й працюють разом зі Словаччиною і НАТО як чудова команда.

Як відомо, SAMP/T – протиракетна система, яка призначена для захисту поля бою і важливих об’єктів. Наприклад, аеропортів і морських портів. Комплекс протидіє крилатим ракетам, пілотованим і безпілотним літальним апаратам, а також тактичним балістичним ракетам.

Розміщення цього комплексу у Словаччині може бути пов'язано з наданням Україні словацьких комплексів С-300 навесні 2022-го року - одразу після повномасштабного російського вторгнення.