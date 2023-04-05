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2023-04-05
Шкодую, що змусив Україну відмовитись від ядерної зброї — Білл Клінтон
42-й президент пригадав, що вже тоді Київ боявся експансії агресивної сусідки, інформує
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Колишній президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон в
Він припустив, що Росія не вторглася б в Україну, якби Київ досі мав засоби ядерного стримування.
«Я відчуваю особисту відповідальність, адже я змусив їх [Україну] погодитися відмовитись від ядерної зброї. І ніхто не вірить, що Росія зважилася б на вторгнення, якби в України все ще була їхня ядерна зброя», — сказав він.
Микита Ткаченко, ZN.ua