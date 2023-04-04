Україна отримає 8 000 артилерійських снарядів 155 мм калібру від Данії та Норвегії

Їх використовуватимуть для артилерійських установок Caesar, інформує ZN.ua.

Україна отримає 8 000 артилерійських снарядів 155 мм калібру від Данії та Норвегії

Данія та Норвегія передадуть Україні 8 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм повідомила пресслужба уряду Норвегії у понеділок.

«Україна має значну потребу в артилерійських боєприпасах. Норвегія зробить свій внесок, де зможе. І для безпеки Європи, і для безпеки Норвегії важливо, щоб Україні вдалося протистояти нападу Росії», - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

У свою черго глава оборонного відомства Данії Троелс Лунд Поульсен наголосив, що Україна все ще потребує різнопланової військової допомоги.


Ірина Знась, ZN.ua





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