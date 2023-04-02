Посол України в Німеччині назвав цинічною «мирну ініціативу» колишніх політиків СДПН

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв різко розкритикував заклик колишніх високопоставлених політиків і профспілкових діячів Соціал-демократичної партії Німеччини, до якої входить і канцлер ФНР Олаф Шольц, до мирних переговорів між Росією та Україною, пише Tagesschau .

«Цей мирний заклик - не першоквітневий жарт. Це чистий цинізм щодо численних жертв російської агресії», - сказав Макеєв.

За його словами заклик має єдину мету — «прикрити злочини Росії і, відповідно, відповідальність російського режиму».