Посол України в Німеччині назвав цинічною «мирну ініціативу» колишніх політиків СДПН

Він підкреслив, що насамперед потрібно звертатись до Путіна із вимогою вивести війська із суверенної держави, інформує ZN.ua.

Посол України в Німеччині назвав цинічною «мирну ініціативу» колишніх політиків СДПН
© Oleksii Makeiev/Facebook

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв різко розкритикував заклик колишніх високопоставлених політиків і профспілкових діячів Соціал-демократичної партії Німеччини, до якої входить і канцлер ФНР Олаф Шольц, до мирних переговорів між Росією та Україною, пише Tagesschau.

«Цей мирний заклик - не першоквітневий жарт. Це чистий цинізм щодо численних жертв російської агресії», - сказав Макеєв.

За його словами заклик має єдину мету — «прикрити злочини Росії і, відповідно, відповідальність російського режиму».

Дипломат наголосив, що зважаючи на жорстоку загарбницьку війну Росії проти України, єдиним можливим закликом до миру є заклик до президента РФ Владіміра Пута негайно вивести війська з України.


Ірина Знась, ZN.ua





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