Посол України в Німеччині назвав цинічною «мирну ініціативу» колишніх політиків СДПН
Він підкреслив, що насамперед потрібно звертатись до Путіна із вимогою вивести війська із суверенної держави, інформує
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв різко розкритикував заклик колишніх високопоставлених політиків і профспілкових діячів Соціал-демократичної партії Німеччини, до якої входить і канцлер ФНР Олаф Шольц, до мирних переговорів між Росією та Україною, пише
«Цей мирний заклик - не першоквітневий жарт. Це чистий цинізм щодо численних жертв російської агресії», - сказав Макеєв.
За його словами заклик має єдину мету — «прикрити злочини Росії і, відповідно, відповідальність російського режиму».
Дипломат наголосив, що зважаючи на жорстоку загарбницьку війну Росії проти України, єдиним можливим закликом до миру є заклик до президента РФ Владіміра Пута негайно вивести війська з України.