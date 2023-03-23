Радник головнокомандувача ЗСУ Райс: Зараз найгірший час для наступу, РФ щомісяця втрачає по 100 тисяч військових

Він переконаний, що коли все ж настане відповідний час, то армія України буде в рази кращою, і врешті контрнаступ Сил оборони "шокує світ", інформує ZN.ua.

Радник головнокомандувача ЗСУ Райс: Зараз найгірший час для наступу, РФ щомісяця втрачає по 100 тисяч військових
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Радник головнокомандувача ЗСУ американський офіцер Ден Райс розповів, що щомісяця Росія втрачає вбитими в Україні 25 тисяч військових, а пораненими - втричі більше, тобто 75 тисяч. Під час інтерв'ю NV Райс зауважив, що Владімір Путін, порушуючи усі правила війни, продовжує робити промах за промахом.

На думку Райса, втрати РФ за березень будуть виглядати приблизно так само.

"Я вважаю, що Бахмут - це місце, куди пішла вмирати російська армія, - сказав він.- Рік тому він (Владімір Путін - ред.) напав на Україну не в той місяць. У лютому в цих умовах не атакуєш. Але він все одно продовжив атакувати цього року в лютому та березні. І все, що він робив, це "з'їдав" свою армію. Атакуючи на відкритій місцевості, піхотою проти артилерії, вони втратили так багато росіян".

Райс також відзначив, що просто зараз знищуються найкращі підрозділи РФ. Річ у тім, що сьогодні вони атакують позиції українських військ, хоча це найгірший час для такий операцій.

"Тому, коли настане правильний час для наступу, весною, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ", - додав він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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