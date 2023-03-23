Російська агресія є гострою загрозою для США – Блінкен
Також, в цьому контексті державний секретар згадав "довгостроковий виклик з боку Китайської Народної Республіки", інформує
Державний секретар США Ентоні Блінкен, під час слухань щодо проєкту бюджету США – 2024 у сфері зовнішньої політики в Сенаті, заявив, що російська автократія та її повномасштабне вторгнення на територію України є безпосередньою загрозою для інтересів Сполучених Штатів. Про це
"Цей бюджет допоможе нам просунути наше бачення й вирішити питання, які є найбільш важливими для американського народу, підготувавши нас до відповіді на дві основні групи викликів", – зазначив Блінкен.
За його словами, першу групу викликів створюють стратегічні противники США. Це включає "безпосередню, гостру загрозу, яку являють собою автократія та агресія Росії, найбільш руйнівна й жорстока агресія проти України". Крім того, в цьому контексті Блінкен згадав "довгостроковий виклик з боку Китайської Народної Республіки".
Друга група викликів для США, додав державний секретар, спричинена глобальними випробуваннями, зокрема кліматичною кризою, міграцією, продовольчою та енергетичною безпекою, пандеміями. Це, за його словами, "безпосередньо впливає на життя та засоби до існування американців і всіх людей у всьому світі".