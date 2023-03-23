Російська агресія є гострою загрозою для США – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен, під час слухань щодо проєкту бюджету США – 2024 у сфері зовнішньої політики в Сенаті, заявив, що російська автократія та її повномасштабне вторгнення на територію України є безпосередньою загрозою для інтересів Сполучених Штатів. Про це повідомляє Укрінформ.

"Цей бюджет допоможе нам просунути наше бачення й вирішити питання, які є найбільш важливими для американського народу, підготувавши нас до відповіді на дві основні групи викликів", – зазначив Блінкен.

За його словами, першу групу викликів створюють стратегічні противники США . Це включає "безпосередню, гостру загрозу, яку являють собою автократія та агресія Росії, найбільш руйнівна й жорстока агресія проти України". Крім того, в цьому контексті Блінкен згадав "довгостроковий виклик з боку Китайської Народної Республіки".