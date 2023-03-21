Саме США, а не ми, надсилаємо зброю на місця битв в Україні – МЗС Китаю

"Китай займає об'єктивну і справедливу позицію в українському питанні", інформує ZN.ua.

Саме США, а не ми, надсилаємо зброю на місця битв в Україні – МЗС Китаю
© Pixabay

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, коментуючи питання щодо відправки зброї до Росії, заявив, що його країна прагне миру, на відміну від Сполучених Штатів, які надсилають України зброю. Про це повідомляє "Ліга.net".

"Саме США, а не Китай, надсилають зброю на місця битв в Україні", – зазначив Ван Вербінь.

Журналісти озвучили дані від джерел Білого дому за 17 березня 2023 року, де нібито підтвердилося використання китайських боєприпасів армією РФ.

Речника китайського МЗС запитали, чи дійсно Китай постачає Росії боєприпаси, проте він не став прямо відповідати на запитання і звично заявив, що це все США "роздмухують вогонь" війни, коли дають Україні озброєння.

"Китай займає об'єктивну і справедливу позицію в українському питанні. Усе, що ми зробили, зводиться до підтримки переговорів про мир", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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