Президент Китаю має скористатися можливістю, щоб змусити Путіна припинити бомбардування українських міст – уряд Британії

У Британії вкотре нагадали, що ця війна може закінчитися сьогодні ж, якщо Росія забере свої війська з України, інформує ZN.ua.

Президент Китаю має скористатися можливістю, щоб змусити Путіна припинити бомбардування українських міст – уряд Британії
© Офіційний сайт Кремля

Прессекретар британського прем'єра Ріші Сунака заявив, що президент Китаю Сі Цзіньпін має скористатися можливістю і під час свого візиту до Москви закликати кремлівського диктатора Владіміра Путіна до припинення агресивної війни в Україні. Про це повідомляє The Guardian.

"Раніше Китай заявляв про важливість поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Ми сподіваємося, що Сі Цзіньпін відстоюватиме цю позицію під час перемовин з Путіним", – зазначається у заяві.

В уряді Сунака також підкреслили, що ця війна може закінчитися сьогодні ж, якщо Росія забере свої війська з України.

"Тому ми сподіваємося, що президент Сі скористається цією можливістю, щоб змусити президента Путіна припинити бомбардування українських міст, лікарень, шкіл і зупинити деякі звірства, які ми спостерігаємо щодня", – додають у документі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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