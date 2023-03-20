Китай прокоментував ордер про арешт Путіна від МКС

Закликають уникати «подвійних стандартів».

Китай прокоментував ордер про арешт Путіна від МКС
© Pixabay

Міністерство закордонних справ Китаю виступило в понеділок із закликом до Міжнародного кримінального суду, який 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна за ймовірні військові злочини в Україні, зайняти «неупереджену позицію» і «уникати політизації та подвійних стандартів».

«Міжнародний кримінальний суд повинен відстоювати об’єктивну та неупереджену позицію, поважати юрисдикційний імунітет, яким користується глава держави відповідно до міжнародного права, виконувати свої функції та повноваження розсудливо згідно із законом, сумлінно тлумачити та застосовувати міжнародне право та уникати політизації та подвійних стандартів», – цитує заяву журналістам речника МЗС Китаю Ван Веньбіня CNN.


Ірина Знась, ZN.ua





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