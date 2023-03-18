Трамп повідомив, коли його збираються арештувати

45-й президент США Дональд Трамп, який у січні почав чергову передвиборчу кампанію, заявив, що його збираються арештувати у вівторок, передає The Hill .

За неофіційною інформацією, яку отримав Трамп, окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг близький до вирішення питання про те, чи пред’явити експрезиденту звинувачення в розслідуванні щодо таємної виплати 130 тисяч доларів зірці “фільмів для дорослих” Стормі Деніелс перед президентськими виборами 2016 року за те, щоб вона мовчала про свій роман з Трампом. Трамп має підстави вважати, що звинувачення точно пред'являть.

Вважається, що виплату акторці здійснив колишній адвокат Трампа Майкл Коен. У 2018 році Коен визнав себе винним за кількома звинуваченнями, включно з порушенням фінансування передвиборчої кампанії, пов’язаним з оплатою. Його засудили до кількох років ув’язнення, але достроково звільнили на початку пандемії COVID-19 і дозволили відбувати решту терміну під домашнім арештом.

Коен сказав, що заплатив Деніелс за вказівкою Трампа, і Трамп відшкодував йому цю оплату. Трамп визнав, що відшкодував кошти Коену, але заперечив, що це було фінансування його кампанії.