Порушення прав у Білорусі можуть прирівняти до злочину проти людяності – ООН

Експерти ООН вивчили ситуацію з порушенням прав людини у Білорусі після протестів 2020 року, інформує ZN.ua.

Порушення прав у Білорусі можуть прирівняти до злочину проти людяності – ООН
© Радыё Свабода

Експерти ООН з прав людини звинуватили Білорусь у систематичних порушеннях, включаючи репресії проти протестувальників та дисидентів, які можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності. Про це йдеться у звіті, опублікованому у п'ятницю.

Постійне представництво Білорусі при ООН у Женеві відхилило звіт, назвавши його «інструментом лобіювання антибілоруського порядку денного західних країн в ООН та Раді з прав людини».

У документі, випущеному Верховним комісаром ООН з прав людини, висвітлювалася підготовка до спірних президентських виборів 9 серпня 2020 року, а також розгін демонстрантів та критиків у наступні місяці.

"Є достатні підстави вважати, що в Білорусі відбувалися і відбуваються систематичні, масові та грубі порушення прав людини", - йдеться у повідомленні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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