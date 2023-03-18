Порушення прав у Білорусі можуть прирівняти до злочину проти людяності – ООН

Експерти ООН з прав людини звинуватили Білорусь у систематичних порушеннях, включаючи репресії проти протестувальників та дисидентів, які можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності. Про це йдеться у звіті, опублікованому у п'ятницю.

Постійне представництво Білорусі при ООН у Женеві відхилило звіт, назвавши його «інструментом лобіювання антибілоруського порядку денного західних країн в ООН та Раді з прав людини».

У документі, випущеному Верховним комісаром ООН з прав людини, висвітлювалася підготовка до спірних президентських виборів 9 серпня 2020 року, а також розгін демонстрантів та критиків у наступні місяці.

"Є достатні підстави вважати, що в Білорусі відбувалися і відбуваються систематичні, масові та грубі порушення прав людини", - йдеться у повідомленні.