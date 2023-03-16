У Білому домі прокоментували передачу Україні винищувачів МіГ-29 від Польщі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, коментуючи передачу Україні польських винищувачів МіГ-29, заявив, що це не підштовхне Сполучені Штати до передачі F-16. Про це повідомляє CNN.

"Це не змінює наших рішень щодо F-16", — зазначив Кірбі, коментуючи недавній анонс польської влади про передачу МіГ-29 Україні.

Представник Білого дому підкреслив, що подібні постачання - це суверенне рішення кожної країни, яке поважають США .