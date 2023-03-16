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2023-03-16
У Білому домі прокоментували передачу Україні винищувачів МіГ-29 від Польщі
"США не слід характеризувати рішення Польщі тим чи іншим способом", інформує
© U.S. Secretary of Defense/flickr
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, коментуючи передачу Україні польських винищувачів МіГ-29, заявив, що це не підштовхне Сполучені Штати до передачі F-16. Про це
"Це не змінює наших рішень щодо F-16", — зазначив Кірбі, коментуючи недавній анонс польської влади про передачу МіГ-29 Україні.
Представник Білого дому підкреслив, що подібні постачання - це суверенне рішення кожної країни, яке поважають США.
Водночас чиновник відмовився детальніше реагувати на постачання винищувачів Україні, зазначивши, що "США не слід характеризувати рішення Польщі тим чи іншим способом".
Михайло Яровенко, ZN.ua