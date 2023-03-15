Винищувачі Британії та Німеччини перехопили літак РФ біля повітряного простору Естонії — BBC

Саме перехоплення російського літака було рутинним, але подібна операція вперше проводиться спільно двома країнами, інформує ZN.ua.

Винищувачі Британії та Німеччини перехопили літак РФ біля повітряного простору Естонії — BBC
Фото ілюстративне
© Royal Air Force

Винищувачі ВПС Британії та Німеччини перехопили російський літак поблизу повітряного простору Естонії в рамках першої спільної операції такого роду. Про це повідомляє BBC.

Два винищувачі Typhoon у вівторок, 14 березня, перехопили російський літак-заправник Іл-78 (за класифікацією НАТО він має назву Midas), що летів між Санкт-Петербургом і Калінінградом.

Літак не виходив на зв'язок з авіадиспетчерами в Естонії.

Британські і німецькі військово-повітряні сили наразі проводять планові спільні операції НАТО з патрулювання повітряного простору в регіоні. Саме перехоплення літака РФ було рутинним, але подібна операція вперше проводиться спільно двома країнами.

Інцидент стався на тлі посилення напруженості між НАТО і РФ через російське вторгнення в Україну. Зазначається, що немає жодних доказів будь-якого зв'язку з повідомленнями про зіткнення російського винищувача і американського безпілотника над Чорним морем, яке сталося у вівторок, 14 березня.

Після супроводу Іл-78 обидва винищувачі були перенаправлені на перехоплення літака Ан-148, який також проходив поблизу повітряного простору Естонії.

Королівські військово-повітряні сили Великої Британії (RAF) готуються до того, щоб у квітні перебрати від німецьких ВПС провідну роль в давно започаткованій місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Балтії. RAF очолюватиме місію протягом чотирьох місяців, а спільні британські і німецькі операції триватимуть до кінця квітня.

Чотири літаки RAF Typhoon наразі розгорнуті в рамках місії і базуються на авіабазі Емарі в Естонії.

«НАТО продовжує формувати основу нашої колективної безпеки. Це спільне розгортання британських і німецьких сил в країнах Балтії чітко демонструє нашу колективну рішучість протистояти будь-якій потенційній загрозі кордонам НАТО і водночас демонструє нашу об'єднану силу», - сказав міністр збройних сил Британії Джейс Хеппі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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