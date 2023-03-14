ЗСУ знищили 11 "пташок", багато танків та окупантів: свіжі дані про втрати РФ в Україні

Повномасштабна війна з російськими окупантами йде 384-й день, у нашій країні загинуло вже 160 540 військовослужбовців РФ . Лише за минулу добу ліквідовано 740 загарбників, знищено 10 танків, 11 БПЛА та багато іншої військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 16540 ( +740 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків ? 3 484 ( +10 ) од,

) од, бойових броньованих машин ? 6 789 ( +15 ) од,

) од, артилерійських систем – 2 519 ( +16 ) од,

) од, РСЗВ – 495 (+2) од,

засоби ППО ? 260 (+1) од,

літаків – 304 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,