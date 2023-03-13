"У китайців є стратегія" – ексрадник з нацбезпеки застеріг США

Колишній радник з нацбезпеки Джон Болтон застеріг США від бездіяльності у той час, коли Китай розширює свою роль у світі та зближується з Росією. Про це він заявив на радіо WABC.

"Ми сидимо на місці, а китайці, росіяни, Іран, Північна Корея та деякі інші намагаються зміцнити свої відносини та погрожують нам у багатьох різних місцях", – сказав Болтон.

Ця заява пролунала після того, як Іран і Саудівська Аравія оголосили про нормалізацію відносин та відкриття своїх посольств в результаті дипломатичного прориву за посередництва Китаю.

"У китайців є стратегія, якої вони дотримуються. Одним із найбільших переможців війни в Україні став Китай . Якби Росія виграла і, як максимум, взяла контроль над всією Україною, це була б перемога для союзника Китаю, яка також зміцнила б Китай . Але, чесно кажучи, якщо Росія продовжуватиме програвати в Україні, це лише зробить Росію більш залежною від Китаю", – додав Болтон.

Однак Болтон зазначив, що на відміну від китайсько-російських відносин під час Холодної війни саме Пекін зараз є старшим партнером у відносинах.

Це альянс Китаю, який він створює, а Росія є молодшим партнером. Це не добре ні для кого з нас. Я хотів би знайти способи відірвати Росію від Китаю", – заявив Болтон.