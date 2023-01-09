Нова Стратегія нацбезпеки: Японія разом із союзниками планує перешкоджати РФ підривати мир, стабільність та процвітання міжнародної спільноти

У грудні минулого року Японія переглянула свою Стратегію національної безпеки та визначила однією із загроз Росію. Сергій Корсунський у своїй статті для ZN.UA ««Прощавай, пацифізме!»: війна Росії проти України змушує Японію озброюватися» пояснив позицію Японії відносно загрози з боку РФ .

«Перша в історії країни Стратегія національної безпеки була прийнята у 2013 році, і у грудні 2022 року відбувся її перший перегляд. Він виявився радикальним. У оновленій Стратегії зазначається, що безпековий ландшафт навколо Японії нині «є настільки складним та багатогранним, як ніколи у повоєнній історії». Трьома головними загрозами для Японії визначено зростання військової присутності Китаю в регіоні та напруженості навколо Тайваню, ядерну та ракетну програми Північної Кореї, а також агресію Росії проти України, яка може бути використана як «методичка» іншими авторитарними режимами в Азії», – пише автор.

Так, у Стратегії нацбезпеки Японії вказано, що агресія РФ проти України серйозно порушує міжнародне право, розхитує самі основи міжнародного порядку. Зокрема, Росію у «країні Сонця, що сходить» сприймають як найбільш значну і пряму загрозу безпеці в Європі. У документі вказано, що агресія РФ є односторонньою спробою змінити статус-кво силою, яка може повторитися у Східній Азії вже у середньотерміновій перспективі. Особливу тривогу у Японії викликають при цьому погрози Москви застосувати ядерну зброю, а також використати АЕС для ядерного шантажу.

«В документі констатується, що РФ посилила військову присутність поблизу кордонів Японії, зокрема, угрупування на японських Північних територіях. Крім того, звертається увага на продовження стратегічної координації Росії з Китаєм, зокрема шляхом проведення спільних навчань і тренувань (спільні маневри російських та китайських кораблів та прольоти їхніх бомбардувальників поблизу території Японії, які стали минулого року регулярними)», – додає Корсунський.

При цьому зовнішньополітична та військова діяльність Росії в Індо-Тихоокеанському регіоні, разом із її стратегічною координацією з Китаєм, викликають велике занепокоєння Японії. У зв’язку з цим, як вказано в документі, у відносинах з РФ Японія захищатиме власні національні інтереси з урахуванням складної безпекової ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні.