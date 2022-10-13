США у своїй новій стратегії з нацбезпеки визнали Росію постійною загрозою

У середу, 12 жовтня, Білий дім опублікував нову стратегію національної безпеки США . В документі зокрема йдеться про стосунки з Російською Федерацією, яку американці тепер вважають державою, де поєднане «авторитарне управління з ревізіоністською зовнішньою політикою». Про це повідомляє ТСН з посиланням на документ , опублікований на офіційному сайті Білого дому.

У новій стратегії нацбезпеки Сполучених Штатів сказано, що протягом останнього десятиліття «російський уряд вирішив проводити імперіалістичну зовнішню політику», кульмінацією якої стало «повномасштабне вторгнення в Україну з метою повалення її уряду та підкорення Росії».

«Цьому передувало вторгнення Росії в 2014 році до України, її військове втручання в Сирію, її багаторічні спроби дестабілізувати своїх сусідів, використовуючи розвідувальні дані та кіберспроможності, а також відверті спроби підірвати внутрішні демократичні процеси в країнах Європи, Центральної Азії та в усьому світі. Росія також нахабно втручалася в політику США і працювала, щоб посіяти розбіжності серед американців», – сказано у документі.