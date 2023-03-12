У Білорусі РФ вивела частину своїх військ — Наєв

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів про ситуацію на українсько-білоруському кордоні, інформує ZN.ua.

У Білорусі РФ вивела частину своїх військ — Наєв
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На території Білорусі провели ротацію та вивели частину військ РФ, заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв у Facebook.

Генерал-лейтенант зазначив, що загроза наземних дій російських військ із північного напрямку низька.

Наєв наголосив, що в Білорусі залишились наметові містечка на полігонах для того, щоб прийняти додаткові сили. На українсько-білоруському кордоні ситуація стабільна і контрольована.


Анна Конюченко, ZN.ua





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