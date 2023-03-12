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2023-03-12
У Білорусі РФ вивела частину своїх військ — Наєв
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів про ситуацію на українсько-білоруському кордоні, інформує
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На території Білорусі провели ротацію та вивели частину військ РФ, заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв у
Генерал-лейтенант зазначив, що загроза наземних дій російських військ із північного напрямку низька.
Наєв наголосив, що в Білорусі залишились наметові містечка на полігонах для того, щоб прийняти додаткові сили. На українсько-білоруському кордоні ситуація стабільна і контрольована.
Анна Конюченко, ZN.ua