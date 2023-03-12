У Білорусі РФ вивела частину своїх військ — Наєв

На території Білорусі провели ротацію та вивели частину військ РФ , заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв у Facebook.

Генерал-лейтенант зазначив, що загроза наземних дій російських військ із північного напрямку низька.

Наєв наголосив, що в Білорусі залишились наметові містечка на полігонах для того, щоб прийняти додаткові сили. На українсько-білоруському кордоні ситуація стабільна і контрольована.