Ядерний бомбардувальник США кружляв над Санкт-Петербургом

Boeing B-52H Stratofortress, що здатний нести ядерні заряди, виконав маневри у районі Балтики, інформує ZN.ua.

Ядерний бомбардувальник США кружляв над Санкт-Петербургом

Ядерний бомбардувальник США B-52H Stratofortress здійснив маневри за 200 кілометрів від Санкт-Петербурга. Про маневри американського літака в супроводі польських винищувачів написав у своєму твіттері глава Міноборони цієї країни Маріуш Блащак. Він не уточнив локацію, але, згідно з даними російських військових оглядачів, йдеться про маневри над Петербургом.

"Це важлива частина вправ щодо взаємодії. Разом ми дбаємо про безпеку східного флангу НАТО", – йдеться в твіті Блащака.

Стратегічний бомбардувальник ВПС США Boeing B-52H Stratofortress, здатний нести ядерні заряди, виконав маневри у районі Балтики.

За даними порталу FlightRadar24, борт із позивним NOBLE61 вилетів із Польщі, пролетів над Прибалтикою та виконав бойовий розворот у районі острова Гогланд за 200 кілометрів від Санкт-Петербурга.


Оксана Коваль, ZN.ua





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