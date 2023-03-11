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2023-03-11
Грузинська опозиціонерка отримала штраф за наліпку щодо мітингу в підтримку України
Шушані Мацаберідзе зобов'язали сплатити 5 тисяч ларі.
Грузинська опозиціонерка Шушані Мацаберідзе отримала штраф у 5 тисяч ларі (трохи більше 1,9 тис. доларів) за наклейку про мітинг на підтримку України. Про це у Facebook
«Сьогодні учасниці Droa Шушані Мацаберідзе привезли п’ять квитанцій, кожна по тисячі лір штрафу за «самостійне розміщення» наклейки, надрукованої на фото. Наліпки стосуються мітингу, який запланований через 1 рік після початку повномасштабної війни в Україні», – повідомила Хоштарія у Facebook.
Юлія Москаленко, ZN.ua