Грузинська опозиціонерка отримала штраф за наліпку щодо мітингу в підтримку України

Шушані Мацаберідзе зобов'язали сплатити 5 тисяч ларі.

Грузинська опозиціонерка Шушані Мацаберідзе отримала штраф у 5 тисяч ларі (трохи більше 1,9 тис. доларів) за наклейку про мітинг на підтримку України. Про це у Facebook повідомила лідерка опозиційної партії Droa Елене Хоштарія.

«Сьогодні учасниці Droa Шушані Мацаберідзе привезли п’ять квитанцій, кожна по тисячі лір штрафу за «самостійне розміщення» наклейки, надрукованої на фото. Наліпки стосуються мітингу, який запланований через 1 рік після початку повномасштабної війни в Україні», – повідомила Хоштарія у Facebook.





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