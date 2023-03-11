Експрезидентка Естонії: «Якщо українці кажуть, що їм потрібні винищувачі, ми маємо їм допомогти»

Експрезидентка Естонії Керсті Кальюлайд закликала Захід якомога швидше надати Україні винищувачі, аби наблизити українську перемогу у війні, розв’язаній РФ . Про це Кальюлайд заявила в інтерв’ю Tagesspiegel .

«Якщо українці кажуть, що їм потрібні винищувачі, то ми повинні їм допомогти», – заявила Кальюлайд.

Колишня президентка додала, що кожного дня на фронті в Україні гинуть близько 100 українських військових. Ще близько 300 захисників України щодня отримують поранення.

«Але я також розумію нетерпіння України. Для України час вимірюється не годинами, а людськими життями», – додала Кальюлайд та зазначила, що кожен день, «витрачений на роздуми, віддаляє перемогу» України на полі бою.