Експрезидентка Естонії: «Якщо українці кажуть, що їм потрібні винищувачі, ми маємо їм допомогти»
Керсті Кальюлайд закликала Захід надати Україні винищувачі, інформує
Експрезидентка Естонії Керсті Кальюлайд закликала Захід якомога швидше надати Україні винищувачі, аби наблизити українську перемогу у війні, розв’язаній РФ. Про це Кальюлайд заявила в інтерв’ю
«Якщо українці кажуть, що їм потрібні винищувачі, то ми повинні їм допомогти», – заявила Кальюлайд.
Колишня президентка додала, що кожного дня на фронті в Україні гинуть близько 100 українських військових. Ще близько 300 захисників України щодня отримують поранення.
«Але я також розумію нетерпіння України. Для України час вимірюється не годинами, а людськими життями», – додала Кальюлайд та зазначила, що кожен день, «витрачений на роздуми, віддаляє перемогу» України на полі бою.