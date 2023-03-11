У Новій Зеландії продовжили спецумови в'їзду для українців

Через повномасштабну агресію РФ , багато українців були змушені виїхати за кордон. Зокрема, деякі наші громадяни виїхали у Нову Зеландію. Країна оголосила про продовження спеціальної візи для громадян України, які знайшли прихисток на території Нової Зеландії після 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє «24 канал».

Скільки діятиме спеціальна віза для українських біженців

Нова Зеландія продовжила спеціальні умови в'їзду для українців. Це дозволить людям подорожувати до країни за візою протягом дванадцяти місяців замість дев'яти.

«Ми визнаємо вплив конфлікту в Україні на її народ, а також зусилля новозеландського українського товариства щодо підтримки членів своїх сімей», – сказав міністр імміграції Нової Зеландії Майкл Вуд

Нова Зеландія повідомила про продовження спеціальної візи для громадян України ще на рік – до 15 березня 2024 року.