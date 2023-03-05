"Вічного польоту": знищено пілота літака, збитого над Донбасом

Пілота літака, збитого 3 березня в тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області, знищено. Ліквідований окупант бомбив Харків та інші українські міста.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євген Жуков із позивним "Маршал", інформує Апостроф .

Він опублікував скріншот із, ймовірно, сторінки брата пілота РФ та побажав окупанту "вічного польоту".

Більш детально про "груз 200" написав у Telegram офіцер армії України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

"Начальник служби безпеки польотів 559б авіаційного полку, старший інспектор-льотчик майор Олександр Бондарєв. Бомбіл Харків та інші міста України. 3 березня 2023 р. успішно демобілізовано", - написав він.