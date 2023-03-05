Неможливо добитися успіху у наземній операції, не маючи надійного повітряного прикриття – Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у майбутньому контрнаступі Україна потребуватиме не тільки артилерію, а й сучасну авіацію. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Те, що Україна буде з крилами - це, мабуть, ніхто не має у цьому сумнівів. Це буде поетапно, поступово. Посилення артилерії, посилення піхоти - це все має бути паралельно. Неможливо добитися успіху у наземній операції, не маючи надійного повітряного прикриття, не маючи надійних засобів протиповітряної оборони", - сказав речник.

Ігнат додав, що російська авіація, запускаючи бомби, змітає з землі українські міста. Як приклад речник назвав Маріуполь.

"Ми не мали прикритого Маріуполя, тому що з того боку була вже окупована територія. Не було чим дістати літаки, які бомбили "Азовсталь". Подивіться, що сталося від авіаційних бомб", - пояснив він.