«Зелений чоловічок» Франчетті стверджує, що зміг виїхати до окупованого Криму

Алєксандра Франчєтті було затримано в Чехії кілька років тому на запит України, інформує ZN.ua.

«Зелений чоловічок» Франчетті стверджує, що зміг виїхати до окупованого Криму
© Миротворець

«Зелений чоловічок» Алєксандр Франчетті стверджує, що йому вдалося повернутися з Чехії до окупованого Криму, пише «Крим.Реалії» з посиланням на проросійські ЗМІ. Україна домагалася його екстрадиції з Чехії через те, що Франчетті сприяв захопленню Криму у 2014 році.

Вказано, що Франчетті сам розповів одному з проросійських видань, що він разом із адвокатом зміг ввести в оману чеський суд. Останній звільнив його з-під варти 20 жовтня 2022 року.

«Ми підготували документи, які доводили, що мене фізично тут (у Криму під час анексії) не було», – заявив Франчетті і зазначив, що «(чеський) прокурор не спромігся знайти жодних доказів (вини «зеленого чоловічка»)». При цьому Франчетті назвав чеського прокурора «відвертим русофобом».

За словами злочинця, він залишив Євросоюз через Австрію та Угорщину, де його «тепло прийняли». Після цього він опинився у Сербії, звідки 28 жовтня вилетів до Сочі.





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