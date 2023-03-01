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2023-03-01
Росію можливо виключити з Радбезу ООН, експерт пояснив, як це зробити
В історії ООН вже були випадки, коли участь країн була хоча б призупинена, інформує
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Будь-яке рішення, яке потрібно ухвалити в Конгресі США, британському парламенті, в ООН чи будь-яку іншому парламентарному інституті, вимагає відповідей на два питання: чи є законний шлях зробити бажане і чи знайдеться політична вага для цього. Часом політичні ініціативи настільки нереалістичні, що навіть немає сенсу доручати юристам шукати юридичні шляхи для їх втілення. Або ж навпаки, юридична процедура на стільки суперечить ініціативі, що шукати політичну підтримку для неї не варто.
Лесь Димань, ZN.ua