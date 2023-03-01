Росію можливо виключити з Радбезу ООН, експерт пояснив, як це зробити

Будь-яке рішення, яке потрібно ухвалити в Конгресі США , британському парламенті, в ООН чи будь-яку іншому парламентарному інституті, вимагає відповідей на два питання: чи є законний шлях зробити бажане і чи знайдеться політична вага для цього. Часом політичні ініціативи настільки нереалістичні, що навіть немає сенсу доручати юристам шукати юридичні шляхи для їх втілення. Або ж навпаки, юридична процедура на стільки суперечить ініціативі, що шукати політичну підтримку для неї не варто.