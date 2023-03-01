Cвіт не готовий належним чином до природних катастроф – ООН

На даний момент світ не готовий належним чином реагувати на кризи природного характеру, йдеться у доповіді ООН , передає The Japan Times .

З 1990 року понад 10,700 катастроф вплинули на життя понад 6 мільярдів людей у всьому світі. Значна частина природних катастроф, а саме 42% - це повені, шторми та бурі, які посилилися через зміну клімату.

Голова Міжнародної наукової ради Пітер Глюкман зазначив, що люди надто мало уваги приділяють довгостроковому плануванню та запобіганню ризикам, починаючи від удосконалення будівельних норм і правил до створення систем оповіщення про небезпеку.