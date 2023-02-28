В ультраправої італійської депутатки Європарламенту вилучено 170 тисяч євро

Законодавицю підозрюють у шахрайстві.

В ультраправої італійської депутатки Європарламенту вилучено 170 тисяч євро
© ZN.UA и PHL

Італійська поліція в місті Брешія вилучила понад 170 тисяч євро в ультраправої євродепутатки Стефанії Замбеллі в рамках розслідування нецільового використання коштів Європейського Союзу, призначених для її помічників у парламенті, повідомляє POLITICO.

Минулого четверга влада також заарештувала банківські рахунки та розкішні автомобілі депутатки.

Розслідування стосується чотирьох помічників, які працюють в Італії для Замбеллі.

«Четверо співробітників не виконували діяльність, пов’язану з функцією, для якої їх найняли, або виконували її лише частково, неправдиво документуючи свою діяльність Європейському парламенту», — йдеться в заяві прокуратури .

Крім того, повідомляється, що Замбеллі «тісно пов’язана» принаймні з одним із чотирьох людей, яких вона найняла, тож правоохоронці припускають, що вона отримала пряму вигоду від шахрайства.

Стефанія Замбеллі вперше стала депутатом Європарламенту від ультраправої партії «Ліга» — частини більшої групи «Ідава не пов’язана із Qatargate, корупційним скандалом, який досі стрясає Європейський парламент. Згідно з італійським законодавством, знімати депутатську недоторканність Замбеллі для конфіскації необхідності не було. Офіційних звинувачень їй наразі не висунуто.

У заяві, опублікованій у Facebook, Замбеллі заявила, що ані вона, ні її помічники не вчинили протизаконного, інформує ZN.ua.

«Наша робота завжди відзначалася максимальною лояльністю та прозорістю щодо інституцій та колективу»., — заявилас вона.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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