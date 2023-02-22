У четвер уряд Фінляндії ухвалить рішення щодо передачі Україні танків Leopard

Фінляндія, яка досі не визначилася з приводу передачі Україні сучасних танків, планує розглянути це рішення вже у четвер. Про це повідомляє Yle.

У виданні зазначають, що дане питання розглядатиметься урядом як пропозиція від Міністерства оборони.

Заздалегідь передбачається, що Фінляндія буде залучена до проєкту або шляхом участі в технічному обслуговуванні танків, або шляхом передачі декількох танків. Кількість танків, які можуть бути передані, не обов'язково буде вказана в рішенні.

Міністр оборони Мікко Савола заявив наприкінці січня, що Фінляндія братиме участь у проєкті Leopard. Однак ставка не може бути великою, оскільки Фінляндія має довгий сухопутний кордон з Росією, і танки також важливі для оборони Фінляндії.

У Фінляндії є близько 200 бойових танків німецького виробництва.