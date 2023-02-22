WP: Що рік війни сказав про лідерів України, США і Росії?

Перед тим, як Владімір Путін вторгся в Україну, деякі американські чиновники в приватному порядку попереджали своїх російських колег, що не варто бути такими зарозумілими. Почати війну легко, але дуже важко успішно її закінчити. Вся сучасна воєнна історія США : від В’єтнаму до Іраку і Афганістану, - розповідає цей принизливий сюжет. Але росіяни не послухали.

«Тепер, майже через рік після того, ми бачимо руйнівні результати для Росії, для України і всього світу. Путін прорахувався в тому, що стратеги називають «бойовим порядком». Він перебільшив силу своєї країни і недооцінив українську і американську рішучість. Він потрапив в пастку, яку ж сам створив і яка робить його відчайдушним і небезпечним, але, зрештою, приреченим на поразку», - пише в статті для Washington Post американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус.

На його думку, війна виявила важливі риси людського характеру, які вплинули на події.