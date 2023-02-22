WP: Що рік війни сказав про лідерів України, США і Росії?

Зеленський, Байден і Путін виявилися зовсім не тими, ким здавалися ще рік тому, інформує ZN.ua.

WP: Що рік війни сказав про лідерів України, США і Росії?
© Володимир Зеленський/Facebook

Перед тим, як Владімір Путін вторгся в Україну, деякі американські чиновники в приватному порядку попереджали своїх російських колег, що не варто бути такими зарозумілими. Почати війну легко, але дуже важко успішно її закінчити. Вся сучасна воєнна історія США: від В’єтнаму до Іраку і Афганістану, - розповідає цей принизливий сюжет. Але росіяни не послухали.

«Тепер, майже через рік після того, ми бачимо руйнівні результати для Росії, для України і всього світу. Путін прорахувався в тому, що стратеги називають «бойовим порядком». Він перебільшив силу своєї країни і недооцінив українську і американську рішучість. Він потрапив в пастку, яку ж сам створив і яка робить його відчайдушним і небезпечним, але, зрештою, приреченим на поразку», - пише в статті для Washington Post американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус.

На його думку, війна виявила важливі риси людського характеру, які вплинули на події.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Німецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – БундесверНімецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – Бундесвер
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Відправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українцяВідправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українця
Блок рекламы


Похожие новости
Перші танки від партнерів прибудуть до України вже найближчим часом – РезніковПерші танки від партнерів прибудуть до України вже найближчим часом – Резніков
Нетаньягу може найближчим часом приїхати до України – ЗМІНетаньягу може найближчим часом приїхати до України – ЗМІ
У Росії захмарна цифра втрат. Без підготовки на фронт Москва кинула 90% мобілізованих — розвідка УкраїниУ Росії захмарна цифра втрат. Без підготовки на фронт Москва кинула 90% мобілізованих — розвідка України
Без перемоги України НАТО не зможе запобігти планам Росії поглинути Білорусь – ISWБез перемоги України НАТО не зможе запобігти планам Росії поглинути Білорусь – ISW
Латвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу по РФЛатвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу по РФ
Надія на свободу у всьому світі або чому народ України переможе – TimeНадія на свободу у всьому світі або чому народ України переможе – Time
Італія непохитна у підтримці України — Джорджа МелоніІталія непохитна у підтримці України — Джорджа Мелоні
Без солідарності немає свободи - Дуда закликав світових лідерів дати Україні зброюБез солідарності немає свободи - Дуда закликав світових лідерів дати Україні зброю
FT: Скільки ще Росія зможе воювати проти України?FT: Скільки ще Росія зможе воювати проти України?
У США відповіли на звинувачення Путіна у розв’язанні війни в УкраїниУ США відповіли на звинувачення Путіна у розв’язанні війни в України
Последние новости
Подгружаем последние новости