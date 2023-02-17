США підтримують завдання Україною ударів по військових об'єктах у Криму – Нуланд

Сполучені Штати вважає абсолютно законними і навіть підтримують завдання Україною ударів по військових об'єктах, розташованих у Криму. Про це на брифінгу 16 лютого заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

«Військові бази Росії у Криму є легітимними цілями для України. Київ б'є по них, і ми це підтримуємо», – сказала Вікторія Нуланд.

На її думку, «це частина забезпечення міцного стримування Росії».

«Україна не перебуватиме в безпеці, якщо Крим як мінімум, як мінімум, не демілітаризований», – сказала Нуланд.