США підтримують завдання Україною ударів по військових об'єктах у Криму – Нуланд

Вона додала, що демілітаризація Криму є умовою безпеки України, інформує ZN.ua.

США підтримують завдання Україною ударів по військових об'єктах у Криму – Нуланд
© Youtube трансляція YES Brainstorming 2021

Сполучені Штати вважає абсолютно законними і навіть підтримують завдання Україною ударів по військових об'єктах, розташованих у Криму. Про це на брифінгу 16 лютого заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

«Військові бази Росії у Криму є легітимними цілями для України. Київ б'є по них, і ми це підтримуємо», – сказала Вікторія Нуланд.

На її думку, «це частина забезпечення міцного стримування Росії».

«Україна не перебуватиме в безпеці, якщо Крим як мінімум, як мінімум, не демілітаризований», – сказала Нуланд.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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