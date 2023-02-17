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2023-02-17
США підтримують завдання Україною ударів по військових об'єктах у Криму – Нуланд
Вона додала, що демілітаризація Криму є умовою безпеки України, інформує
© Youtube трансляція YES Brainstorming 2021
Сполучені Штати вважає абсолютно законними і навіть підтримують завдання Україною ударів по військових об'єктах, розташованих у Криму. Про це на
«Військові бази Росії у Криму є легітимними цілями для України. Київ б'є по них, і ми це підтримуємо», – сказала Вікторія Нуланд.
На її думку, «це частина забезпечення міцного стримування Росії».
«Україна не перебуватиме в безпеці, якщо Крим як мінімум, як мінімум, не демілітаризований», – сказала Нуланд.
Юлія Лавришин, ZN.ua