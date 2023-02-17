Не так допомагав армії: під Одесою підприємця оштрафували на кругленьку суму

В Овідіополі Одеської області підприємця оштрафували на 17 тис. грн через "продаж" електроенергії під час вимкнення світла, інформує Апостроф .

Історію описав журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

За його словами, чоловік придбав за власні кошти генератор та встановив у кав'ярні для підзарядки гаджетів відвідувачів. За це попросив робити добровільні донати на пальне до нього.

"Під час відключень електрики генератор вмикався і люди мали можливість сидіти в теплі, пити чай та підзаряджати гаджети", - розповів він.

Однак, за підприємця взялися правоохоронці, що той збирає кошти з громадян. У підсумку суд Овідіопольского райсуду оштрафував чоловіка. Одеський апеляційний суд відхилив скаргу, визнавши винним.

Примітно те, що у суд у своєму рішенні не уточнив, де саме підприємець порушив закон, оскільки факт продажу електроенергії нічим не доведений, а донати були добровільні. Чеків за продаж електрики нема, тому й назвати продажем неможливо, каже журналіст.

Він зауважив, що підприємець купив генератор для збереження робочих місць сплачував податки державі, комунальні платежі місту, податки за купівлю генератора. На усі ці податки утримуються ті, хто його оштрафував.

"У людей немає можливості встановити собі генератор у квартирі, і тому саме такі кафе - це частина інфраструктури життєзабезпечення. Про совість тут нема чого казати, у людей, які малюють такі справи та такі вироки, питання моралі у житті виникає дуже рідко. Це ще один такий малий, але насправді ганебний і показовий випадок, коли держава замість допомоги громадянам у виживанні навпаки працює для здирництва та знищення бізнесу", – процитував журналіст підприємця.

Також опублікував квитанції про штраф.