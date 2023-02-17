Не так допомагав армії: під Одесою підприємця оштрафували на кругленьку суму

В Овідіополі Одеської області підприємця оштрафували на 17 тис. грн через "продаж" електроенергії під час вимкнення світла, інформує Апостроф.

Історію описав журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

За його словами, чоловік придбав за власні кошти генератор та встановив у кав'ярні для підзарядки гаджетів відвідувачів. За це попросив робити добровільні донати на пальне до нього.

"Під час відключень електрики генератор вмикався і люди мали можливість сидіти в теплі, пити чай та підзаряджати гаджети", - розповів він.

Однак, за підприємця взялися правоохоронці, що той збирає кошти з громадян. У підсумку суд Овідіопольского райсуду оштрафував чоловіка. Одеський апеляційний суд відхилив скаргу, визнавши винним.

Примітно те, що у суд у своєму рішенні не уточнив, де саме підприємець порушив закон, оскільки факт продажу електроенергії нічим не доведений, а донати були добровільні. Чеків за продаж електрики нема, тому й назвати продажем неможливо, каже журналіст.

Він зауважив, що підприємець купив генератор для збереження робочих місць сплачував податки державі, комунальні платежі місту, податки за купівлю генератора. На усі ці податки утримуються ті, хто його оштрафував.

"У людей немає можливості встановити собі генератор у квартирі, і тому саме такі кафе - це частина інфраструктури життєзабезпечення. Про совість тут нема чого казати, у людей, які малюють такі справи та такі вироки, питання моралі у житті виникає дуже рідко. Це ще один такий малий, але насправді ганебний і показовий випадок, коли держава замість допомоги громадянам у виживанні навпаки працює для здирництва та знищення бізнесу", – процитував журналіст підприємця.

Також опублікував квитанції про штраф.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
В уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зараноВ уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано
Український чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривеньУкраїнський чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривень
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Перша партія шведських гармат L-70 вже в УкраїніПерша партія шведських гармат L-70 вже в Україні
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Блок рекламы


Похожие новости
Очільник норвезької армії сумнівається в здатності України перемогти військовим шляхомОчільник норвезької армії сумнівається в здатності України перемогти військовим шляхом
Знімався у новорічному зверненні Путіна: ЗСУ ліквідували офіцера армії РосіїЗнімався у новорічному зверненні Путіна: ЗСУ ліквідували офіцера армії Росії
Понад 1000 окупантів, 9 танків, та багато іншого: свіжі дані про втрати армії РФ в УкраїніПонад 1000 окупантів, 9 танків, та багато іншого: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні
Forbes: Стало відомо, хто в армії України отримає танки Challenger 2Forbes: Стало відомо, хто в армії України отримає танки Challenger 2
Десятки одиниць техніки та понад 900 окупантів: свіжі дані про втрати армії РФ в УкраїніДесятки одиниць техніки та понад 900 окупантів: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні
Єнс Столтенберг назвав загальну суму наданої допомоги Україні від НАТОЄнс Столтенберг назвав загальну суму наданої допомоги Україні від НАТО
Мобілізація в Україні: чи можуть призвати до армії обмежено придатних чоловіківМобілізація в Україні: чи можуть призвати до армії обмежено придатних чоловіків
Артсистеми, танки та жива сила: нові дані про втрати армії РФ в УкраїніАртсистеми, танки та жива сила: нові дані про втрати армії РФ в Україні
Естонські волонери зібрали на дев'ять безпілотників для української "Армії дронів"Естонські волонери зібрали на дев'ять безпілотників для української "Армії дронів"
У Польщі підвищився інтерес до служби в армії на тлі війни РФ проти УкраїниУ Польщі підвищився інтерес до служби в армії на тлі війни РФ проти України
Последние новости
Подгружаем последние новости